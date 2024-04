Bologna pronto a sfidare il Torino - Motta alle prese con le assenze e i recuperi in vista della quartultima di campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non c’è riposo per il. La squadra disarà chiamata a tornare in campo venerdì20.45 nell’anticipodisul campo dell’Olimpico die allora questa mattina sarà già tempo di tornare al campo per iniziare la marcia di avvicinamento ai granata. La squadra si dividerà tra defaticante, recupero e campo, specie per chi ha avuto meno spazio o non ne ha avuto affatto con l’Udinese. Anche perchè il tecnico dovrà fare i conti con la squalifica di Beukema in difesa: quasi certo l’impiego di Calafiori (diffidato e risparmiato ieri), in coppia con Lucumi, con le conferme di Kristiansen e di Posch, ieri sostituito e affaticato. Ottimismo sul recupero di Odgaard. Restano tra i diffidati anche Kristiansen, Lykogiannis e Ndoye, oltre a ...