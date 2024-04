Sella&Mosca Droni - robot e il sapore della tradizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) LA CHIESA DEDICATA alla Madonna dell’uva da un lato; il grande parco con le cantine storiche e le abitazioni padronali d’epoca dall’altro. E, tutt’intorno, 520 ettari di vigneto a proteggere la tenuta, i suoi profumi e quell’atmosfera da inizi del Novecento che il sole e i ventiSardegna non hanno intaccato. "Quando siamo arrivati qui, io e mia figlia Francesca siamo rimasti così colpiti da quel vigneto a corpo unico da non poter resistere", racconta Vittorio Moretti (nella foto a destra), imprenditore delle costruzioni e del settore vinicolo, tra gli artefici del miracoloFranciacorta. A capo di una holding – Gruppo Terra Moretti – che comprende anche l’impresa Bellavista, dal 2016 è titolare, in Sardegna,cantina Sella&Mosca, oltre 120 anni di storia e una sfida che Moretti ha deciso di lanciare su più fronti: ...