La Castiglionese ko in casa | finale da dimenticare

(Di lunedì 29 aprile 2024)0 Lastrigiana 1: Ubirti (85’ Conti), Viciani, Meoni, Tacchini (75’ Pernici), Menchetti, Menci R., Castaldo (85’ Tenti), Minocci, Borghesi (85’ Carino), Ricci M., Talladira (59’ Falomi). All. Fani. LASTRIGIANA: Marziano, Chiavacci, Pierattini, Crini (88’ Sarti), Bardazzi, Nencini G., El Youssefi (55’ Marchi), Del Colle (65’ Mazzanti), Palaj (85’ D’Alessandro), Bibaj Gert (49’ Becagli), Caparrini. All. Gambadori. ARBITRO: Lachi di Siena. Rete: 40’ El Youssefi. CASTIGLION FIORENTINO – Finisceccon una sconfittalinga il campionato dellache cade al Faralli contro la Lastrigiana dopo un torneo disputato da protagonista nella prima parte, lottando per le posizioni di vertice e calando alla distanza in un girone dove il Siena ha fatto il vuoto e Terranuova, Signa e ...