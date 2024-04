Bebe Vio risponde a Vannacci | classi separate per i disabili? Insieme si cresce di più

(Di lunedì 29 aprile 2024)Vioche aveva parlato diper i: “per isidi più» Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le parole del generale, candidato da Salvini alle Europee, sulla costituzione diper gli studenti. Aveva detto: “Credo che dellecon ‘caratteristiche’ aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare”, “Non è discriminatorio. Per gli studenti con delle ...

"Non ho mai affermato che bambini e ragazzi con disabilità dovrebbero stare in classi separate dagli altri. Ho detto che devono stare insieme con gli altri bambini e ragazzi ma che servirebbero impegni peculiari e anche strutture adeguate e dedicate per momenti di attenzione particolare rivolta ... Continua a leggere>>

La campionessa paralimpica cita Markus Rehm: «Amputato, è il saltatore migliore al mondo. Prima della malattia ero in classe con un compagno in carrozzina e uno con autismo» Continua a leggere>>

Come si muoverà il centrodestra alle Europee - vannacci precisa di essere stato frainteso, di non aver mai detto di volere classi separate per i disabili, semmai “più attenzione per loro”. Ma partono critiche anche dall’ interno della stessa Lega ...

Varie: Vio Grandis "Senza senso riproporre classi per disabili" - La fuoriclasse della scherma paralimpica risponde a distanza al generale vannacci ROMA (ITALPRESS) - "Siamo stati il primo Paese al mondo a eliminare le classi separate fra chi ha una condizione di ...

Manganelli, disabili e Mussolini: vannacci ne dice di tutti i colori ma per Salvini non si tocca - Roberto vannacci continua a far parlare di sé. Il segretario leghista Matteo Salvini lo blinda, annunciando che lo avrà al suo fianco a Roma, all’uscita ufficiale del libro ‘Controvento’. Da quando è ...

