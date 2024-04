Nucleare e rinnovabili per il futuro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un folto e interessato pubblico ha partecipato all’evento sucon “l’Avvocato dell’atomo”. L’incontro tenutosi nella sede dell’Autoritàò portuale e organizzato da Azione Massa Carrara e dall’Associazione Socialisti Liberali è stato moderato da Emanuele Bianchi, responsabile Transizione ecologica provinciale di Azione aveva il titolo “: orizzonti europei”. I relatori Luca Romano e Fulvio Buzzi hanno spiegato a tutti i presenti la necessità di un mix energetico, per ildell’Italia e dell’Europa. Nell’occasione sono intervenuti Angelo Zubbani, già sindaco di Carrara e presidente dell’Associazione Socialisti Liberali, l’assessore all’urbanistica di Carrara Moreno Lorenzini, i candidati alle europee per la lista di Azione Barbara ...

