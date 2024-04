La settimana della Fed | ecco cosa suggeriscono PIL e inflazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 aprile 2024) LaFederal Reserve è arrivata, ma come accaduto per la BCE, non sono attese novità di rilievo sotto il profilo dei tassi d’interesse, che verranno confermati in una banda di oscillazione fra il 5,25% ed il 5,50%. Un livello su cui resteranno ancora “a lungo” stando a quanto più volte ribadito dal Presidente Jerome Powell e da altri banchieri del FOMC, il comitato di politica monetariaFederal Reserve. Per la verità non sono atteso tagli dei tassi d’interesse nemmeno a giugno, mentre i più recenti dati sull’, alquanto deludenti, avevano spostato l’orizzonte di un taglio più in là, a settembre, mentre l’ultimo dato del PIL uscito il 25 aprile ha riproposto una grave piaga per l’economia USA, la stagflazione. PIL edeludono Il PIL americano del primo trimestre ...