G7, pareglio: "Rinnovare cooperazione per consentire a imprese di fare scelte in condizioni di pari competitività" - “Nel nostro B7 Flash – ha rimarcato pareglio - abbiamo anche portato l'attenzione sul fatto che è necessario che questa cosa avvenga attraverso una rinnovata cooperazione a livello internazionale che ...

Festa scudetto per l’Inter, sette ore per arrivare al Duomo con 350mila tifosi: nessuno scontro ma quaranta colpiti da malore - Sono stati oltre 350mila, stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. La festa è in ...

Como, trovati privi di sensi oltre il guardrail dell'autostrada: due giovani turisti ricoverati

