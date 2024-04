MotoGP - non c’è due senza tre per Bagnaia a Jerez de la Frontera Varrà anche per il Mondiale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Viene da chiedersi quando l’alcalde dide laconsegnerà a Francescola cittadinanza onoraria del borgo andaluso. Con quella di ieri, sono diventate tre le vittorie di Pecco nel circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto, dove peraltro il piemontese avrebbe potuto conquistare il primo podio già nel 2020, quando era un sophomore della classe regina e aveva ancora tutto da dimostrare. Un secondo posto andato letteralmente in fumo a causa della rottura del motore. È soprattutto il modo in cuivince aa impressionare in positivo. Di forza, vuoi dopo duelli rusticani, vuoi in maniera perentoria. Da queste parti, il ventisettenne italiano ha sempre saputo ritrovare la miglior versione di sé stesso dopo momenti difficili o di appannamento. La dinamica si era verificata ...