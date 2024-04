(Di lunedì 29 aprile 2024) "Solo allineando l'agenda delle priorità dellaenergetica e delle sfide ambientali con l'agenda delle priorità sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione possiamo avere un beneficio per entrambe le transizioni e quindi per la competitività e la risoluzione delle sfide globali". E’ la considerazione di Andrea, Innovation Leader DCM e capo delegazionedel B7, a

Festa scudetto per l’Inter, sette ore per arrivare al Duomo con 350mila tifosi: nessuno scontro ma quaranta colpiti da malore - Sono stati oltre 350mila, stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. La festa è in ...

Continua a leggere>>

G7, Poggi (Deloitte): “Ia rappresenta volano di accelerazione di tutti i processi di transizione” - (Adnkronos) – “Solo allineando l’agenda delle priorità della transizione energetica e delle sfide ambientali con l’agenda delle priorità sull’intelligenza artificiale e sull’innovazione possiamo avere ...

Continua a leggere>>

Como, trovati privi di sensi oltre il guardrail dell’autostrada: due giovani turisti ricoverati - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Solo allineando l'agenda delle priorità della transizione energetica e delle sfide ambientali con l'agenda delle priorità sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione ...

Continua a leggere>>