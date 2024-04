(Di lunedì 29 aprile 2024)(4-3-1-2): Greco; Corsinelli (st 29’ Morelli), Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati (st 35’ Casolari), Rosaia, Chierico (st 29’ Galeandro); Di Massimo (st 24’ Desogus); Udoh, Bernardotto (st 29’ Bumbu). A disp. Vettorel,brese, Brambilla, Dimarco, Spina, Pirrello. All. Braglia(4-3-3): Colombi; Tofanari (st 26’ Malagrida), Gorelli (st 14’ Sala), Gigli, Quacquarelli; Delcarro (st 26’ Marchesi), Megelaitis, Garetto (st 35’ Leoncini); Ubaldi, Cernigoi, Capanni (st 14’ Oddi). A disp. Colombo, De Lucci, Brisku, Torino, Semeraro, Cherubini, Satalino. All. Troise Arbitro: Totaro di Lecce (Di Meo-Rizzello) Marcatori: pt 18’ Chierico, st 5’ Udoh, 16’ Di Massimo, 44’ Galeandro (r) Note: corner 3-2; ammoniti: Quacquarelli, Greco; recupero pt 2’; st 4’. ...

Il gubbio cala il poker col Rimini. Finale con vittoria e quinto posto - Così i rossoblù giocheranno le prime due gare dei play off al “Barbetti“, con due risultati su tre a favore. In campo i ragazzi di Braglia sono imprendibili. Galeandro torna in campo dopo l’infortunio ...

gubbio-Rimini anche ai play-off, verso il rinvio al 7 maggio - Dopo la sconfitta di ieri (4-0) nell’ultima giornata, è tempo di play-off. Sarà proprio il gubbio l’avversario del Rimini nel primo turno della fase ...

gubbio, piazza Grande riaperta dopo i lavori - Piazza Grande di gubbio riaperta dopo i lavori. Dopo nove mesi di cantiere e circa un milione di euro di investimento finanziato dal ministero della Cultura, domenica pomeriggio la principale cartolin ...

