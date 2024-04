Grifone - sogno infranto Una vittoria molto amara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Grosseto saluta, per il momento, i tifosi biancorossi battendo 2-1 l’Orvietana e collezionando il quarto successo consecutivo con Malotti in panchina. Non è stata una "passeggiata" per i biancorossi maremmani (finale un po’ a rischio) in quanto gli ospiti si sono presentati in Maremma alla ricerca di punti salvezza. Squadre schierate a specchio con i locali che si gettano subito in avanti per sbloccare l risultato; gli ospiti reagiscono e si difendono con ordine, ma accusano il ritmo degli avversari. Dopo solo otto minuti il Grosseto passa in vantaggio con Romairone che, con un colpo di testa, sfrutta nel migliore dei modi un assist di Rinaldini dalla sinistra. Gli umbri, a questo punto, sono "costretti" ad attaccare e al 15’ con Congiu, colpo di testa, mandano la sfera di poco alto sulla traversa della porta difesa da Raffaelli. Il Grosseto,però, è vivo e vivace e sciorina un ...