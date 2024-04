Mediazione tra pari Sportelli del conflitto per battere il bullismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tra i due litiganti, il terzo porta la pace. Si potrebbe sintetizzare così il progetto sperimentale ditra, approdato in tre scuole medie della riviera spezzina. Ancora poco diffusa in Italia, latraè un efficace strumento di contrasto ai conflitti basato sul ricorso ad una persona esterna ai litiganti, il mediatore, per ricomporre dissidi di ogni genere, dal dispetto al. Con una particolarità: i mediatori sono coetanei, compagni di scuola ai quali rivolgersi in un rapporto, appunto, tra. Pioniere della sperimentazione sono le scuole medie di Levanto, Deiva e Riomaggiore. A volerla, con convinzione, è Sonia Quinzi, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Isa 23 Levanto; a realizzarla è la Cooperativa sociale Lindbergh di Spezia; a ...