Immaturi La Serie quante puntate sono e quando finisce | tutte le curiosità sulla nuova

: #ImmaturiLaSerie | Anticipazioni 1^ puntata venerdì 12 gennaio 2018?? - FictioneFilm : #ImmaturiLaSerie | Anticipazioni 1^ puntata venerdì 12 gennaio 2018?? - MoviementAgency : Ilaria Spada e Andrea Carpenzano sono nel cast di "Immaturi - la serie" in prima serata su Canale 5 da venerdì 12 g… - wesmilemag : Dopo il grande successo del #film di Genovese arriva la #serietv. #Immaturi dal 12 gennaio su Canale 5 - withhmichi : Già non è che io abbia sta gran vita sociale in più venerdì comincia “immaturi” la serie e sabato “c’è posta per te… - feltonsguitar : Ragioni per guardare Immaturi - la serie: - All The Small Things nella pubblicità -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Arriva lafiction di Canale 5La? Questa è una delle prime domande che si pone il pubblico con l'inizio di unatelevisiva, volendo scoprire anchefinirà, per poter essere pronti al gran finale oppure per non distrarsi durante la messa in onda.Laè una fiction, non una mini, per questo non saranno poche ledella prima stagione. Se ce ne sarà una seconda, al momento, non è dato saperlo. Vi riveliamo subito dasarà compostaLa: saranno otto gli appuntamenti con la fiction, a partire dal 12 gennaio 2018. Nonmoltecome altreTV, che solitamente ne contano almeno una decina, ma saranno abbastanza per emozionarsi e divertirsi con questi simpatici protagonisti. La storia è ben nota a chi ha seguito i due film realizzati per il cinema, da cui è stata tratta ...