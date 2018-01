INTECS chiude senza comunicare licenziamenti ai 65 lavoratori

Chiude il laboratorio INTECS e con esso finisce la storia dell'Italtel/Siemens di L'Aquila : L'Aquila - Oggi presso la provincia si è chiusa definitivamente la vicenda Intecs e più complessivamente dell'ex Italtel/Siemens, visto che il laboratorio di Ricerca e Sviluppo era l'ultimo baluardo del Polo Elettronico Aquilano Oggi, ingiustamente, 65 ricercatori perdono il posto di lavoro e si aggiungono a tutti quelli che la Intecs ha licenziato in questi anni. Per far capire solo alcune delle applicazioni pratiche ...