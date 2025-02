Liberoquotidiano.it - Fedez impressiona l'Italia, come lo beccano sul palco prima di cantare: ora tuto torna... | Guarda

Non ci sono dubbi,è uno dei protagonisti più attesi, e controversi, di questo Festival di Sanremo 2025. All'Ariston ha portato Battito, brano in cui parla della depressione, canzone tosta, difficile, autobiografica. Già,negli ultimi anni ne ha passate tante: la malattia, il turbolento addio a Chiara Ferragni, vicende giudiziarie, gossip, attacchi, parate e risposte. Insomma, il rapper vuole raccontarsi. E il racconto convince: nellaserata della kermesse condotta da Carlo Conti, infatti, Battito ha conquistato il pubblico, critiche ampiamente positive, oltre a un'ottima performance, inspirata, introspettiva.viene poi chiamato ad esibirsi anche nella seconda serata, lui uno dei 15 big in gara in questo mercoledì 12 febbraio. Si presenta ancora con le lenti a contatto nere che simulano una enorme pupilla, lenti di cui si era molto parlato quandoera apparso con gli "occhioni" sul red carpet.