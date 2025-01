Liberoquotidiano.it - "Studenti hanno usato ChatGpt'" esame annullato a Ferrara

Arrivano i primi controlli sull'uso dida parte degli. E anche i primi provvedimenti. Infatti unè statoall'Università diper l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale da parte di alcuni. Tutto da rifare per 362 universitari che si sono visti annullare la prova da parte degli insegnanti. È accaduto nell'ultima prova di Psicobiologia e Psicologia nel corso di laurea Scienze motorie di Unife. L', consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma "Moduli" di Google ed effettuato dagliusando il proprio computer o tablet, si è tenuto il 27 gennaio scorso ed è statocon una comunicazione via e-mail inviata due giorni dopo. Nella comunicazione, come riporta Ansa, i professori spiegano cosa è avvenuto: "A seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipantifatto uso di strumenti esterni, comee altre applicazioni online, per rispondere alle domande".