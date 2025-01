Sport.quotidiano.net - Massese "Ragazzi fantastici. Mai perso la fiducia in loro"

E’ ripartita subito lae non ne dubitava il direttore generale Augusto Cantoni (nella foto). "Non ho mailain questiche sonoanche a livello caratteriale – dice –. Dopo la sconfitta in finale di Coppa c’era logicamente un po’ di scoramento nel gruppo ma ci siamo confrontati serenamente e sapevo che ne saremmo venuti fuori". Dopo il roboante successo in Garfagnana il campionato sembra farsi più in discesa per i bianconeri in queste ultime 10 gare a cominciare dalla prossima con la Cuoiopelli, ultima della classe. "Un discorso del genere penso si possa fare più per i campionati professionistici, dove i giocatori vivono di calcio, mentre tra i dilettanti ci sono tanti fattori imponderabili e non si può dare nulla per scontato. Parliamo di gente che si alza alle 6 del mattino per andare a lavorare o che la mattina va a scuola.