Lanazione.it - Nella “Cucina” della Tenuta di San Pietro: dove si incontrano i sapori più veri

Leggi su Lanazione.it

Sana Pettine è il nome di un’azienda agricola che da quattro generazioni vive e lavora con passione in questa valle, per portare avanti una tradizione di famiglia e al tempo stesso salvaguardare un patrimonio storico del territorio: il prelibato e prezioso tartufo umbro, nelle sue diverse espressioni. Questo amore si respirae nel Ristorante “La”: «Venerdì 31 riapriamo le portedi Sana Pettine. Le riapriamo con lo stesso entusiasmo e il continuo impegno e dedizione che ci hanno caratterizzato in questi anni. Vi aspettiamo a braccia aperte»: queste le parole con le quali Carlo Caporicci annuncia l’imminente riapertura, dopo un breve periodo di pausa per le festività di fine anno, del suo gioiello: «Ladi Sana Pettine rappresenta lo spaziosiancestrali, saperi antichi e slanci culinari contemporanei – sottolinea Caporicci – con menu a base di tartufo, con tanti prodotti del territorio protagonisti, a fare da prezioso contorno.