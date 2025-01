Lettera43.it - Patrizia Grosso, chi è l’ex moglie di Gerry Scotti

Leggi su Lettera43.it

Oltre a quello di alcuni cantanti, al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche un grande debutto fra i co-conduttori. Al fianco del direttore artistico e padrone di casa Carlo Conti, sul palco dell’Ariston salirà infatti per la prima volta in carriera ancheche, con Antonella Clerici, aiuterà il presentatore a tenere le redini della serata inaugurale della manifestazione martedì 11 febbraio. Celebrità indiscussa della televisione nonché icona dei programmi Mediaset,è invece stato sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Ha avuto una lunga relazione con, che sposò nel 1991 e da cui ha avuto il figlio Edoardo l’anno dopo. Dopo il divorzio nel 2009, è ora legato alla compagna Gabriella Perino.Chi è, exdi: la coppia ha un figlioIl conduttoreal Teatro alla Scala (Imagoeconomica).