Lexus RC F Final Edition | una coupé sportiva in serie limitata

Leggi su .com

(Adnkronos) –presenta la RC F, un'edizione esclusiva della sua iconica, prodotta in soli 200 esemplari. La RC Fsegna l’addio della casa giapponese a questo modello con una versione pensata per gli appassionati più esigenti. Destinata ai mercati giapponese e statunitense, questasarà prodotta fino a .L'articoloRC F: unainproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?