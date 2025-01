Liberoquotidiano.it - "Il mio difetto...". Affari Tuoi, la confessione di Stefano De Martino: sudori freddi in Rai

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'uomo televisivo del momento. E lo è da tempo. Si parla diDe, il quale cavalca il suo crescente successo e lo fa senza mai fermarsi. Infatti dopo il successo di, è pronto a tornare in prima serata su Rai 2 con una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, un programma che sente particolarmente vicino al suo stile. "Il bello di questo programma - racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po' il cervello con la caciara organizzata", spiega con orgoglio. Derimarca come, a suo giudizio, l'essenza del programma stia nella sua capacità di mettere gli ospiti a proprio agio: "La scommessa è provare a far sì che gli ospiti si dimentichino delle telecamere.