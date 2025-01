Lanazione.it - Molto soddisfatto Stefano Marrini per aver portato a termine la 47esima Parigi-Dakar con la Can-Am Maverick X3 assieme a Matteo Lardori

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Complimenti vivissimi e grazie perrappresentato al meglio la scuderia in quella che da sempre è la gara più dura al mondo. È quanto il presidente Tiziano Brunetti e la Speed Motor sentono di dire a, l’aretino che ha sostituito il portacolori rossonero Christiano Gabbarrini nellaedizione dellache si è appena conclusa. Per il 50enne pilota di Cesa, frazione di Marciano della Chiana, la settima partecipazione personale (a distanza di cinque anni dall’ultima) alla lunghissima maratona motoristica è stata coronata dal raggiungimento del principale obiettivo: al volante della Can-Am Mick X3, con navigatoredi Montalcino, è infatti riuscito a portare ala grande impresa in terra di Arabia Saudita, iniziata venerdì 3 gennaio a Bisha e conclusa venerdì 17 a Shubaytah, per un totale di 7700 chilometri nei quali deserto e rocce l’hanno fatta da padroni, con tutti gli imprevisti e i rischi che possono capitare in ogni momento.