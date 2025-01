Puntomagazine.it - Iran: Attivista Curda Pakhshan Azizi a rischio esecuzione dopo Conferma della condanna a morte

Leggi su Puntomagazine.it

La Corte Supremaianaladell’, accusata di “ribellione”L’rischia l’inche la Corte Suprema hato la sua. La notizia, riportata giovedì scorso da alcuni gruppi per i diritti umani, ha suscitato preoccupazione internazionale per le gravi violazioni dei diritti umani nel paese., 40 anni, è statata alo scorso giugno con l’accusa di “ribellione” a seguito del suo arresto nell’agosto 2023. È detenuta nell’ala femminileprigione Evin di Teheran, nota per essere un luogo di reclusione per molti prigionieri politici e attivisti, tra cui la giornalista italiana Cecilia Sala.Il suo avvocato, Amir Raisian, aveva presentato ricorso contro la, ma, nonostante i difetti procedurali e le prove insufficienti a supportare le accuse, il ricorso è stato respinto dalla Corte Suprema.