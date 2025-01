.com - Serie C / Il 2025 si apre con due pareggi esterni per Ascoli e Vis

Per i biancorossi di Stellone, buon punto ad Arezzo. L’invece, porta a casa uno dalla trasferta di Piancastagnaio (Siena), con la Pianese. Entrambe rimaste in 10 uominiVALLESINA, 6 gennaioe Vis tornavano in campo oggi dopo la pausa natalizia ed un finale di 2024 in crescendo. Ad attenderle, due trasferte insidiose. Per i bianconeri, l’ostacolo Pianese, mentre per i pesaresi, l’Arezzo.Alla fine, sono arrivati 2che muovono pur sempre la classifica e che confermano il buon momento delle 2 formazioni marchigiane, che stanno crescendo giornata dopo giornata.Per la Vis in particolare, un ottimo punto sul terreno dell’Arezzo, una delle big del torneo, considerando anche l’uomo in meno per buona parte della gara, per l’espulsione di Coppola allo scadere del primo tempo, per doppia ammonizione, che ha visto una conclusione pericolosa per parte, di Guccione per i padroni di casa al 12’, e di Peixoto per la Vis al 29’.