I 5 quadri più costosi al mondo, da Leonardo a Pollock, la classifica

Ogni anno nelle aste di tutto il, dipinti storici vengono venduti a prezzi sempre più alti, stabilendo record su record. Ipossono però essere venduti anche da privati e in questo caso il loro valore tende a essere stimato, non avendo un valore preciso. Queste transazioni superano spesso i 100 milioni di dollari, anche se in vetta allaspicca un record da più di mezzo miliardo. I prezzi indicati sono adattati all’inflazione e rappresentano quindi il valore odierno del denaro speso per acquistare ogni singola opera d’arte.5. Numero 17A – Jackson: circa 257 milioni di dollariNel settembre del 2015 la David Geffen Foundation vende uno dei capolavori di Jackson: Numero 17A. Il compratore è Kenneth Cordele Griffin, miliardario statunitense fondatore di Citadel, un importante fondo di investimento, e proprietario di Citadel Securities.