Anteprima24.it - Convitto Nazionale “Colletta”, classi trasferite tornano nella sede centrale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDa martedì 7 gennaio tornerannodi corso Vittorio Emanuele ledel“Pietro” che erano state temporaneamentepresso l’edificio di via Zigarelli per permettere di eseguire alcuni importanti interventi nello storico plesso. Il trasloco è cominciato questa mattina e sarà completatogiornata di domani. Sono interessate novedel. Anche nell’area cantiere non sarà più necessario l’utilizzo dei prefabbricati, allestiti per consentire alcune attività alla scuola. I lavori di miglioramento e messa in sicurezza sono quasi terminati. Restano da completare interventi all’esterno dell’immobile. Si tratta di un investimento pari a circa due milioni di euro, finanziati dal Pnrr.“Nel pieno rispetto del cronoprogramma, ledelcostrette al trasferimentostorica – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -.