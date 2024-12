Quotidiano.net - Si uccidono due anni dopo la figlia. Il dolore infinito: "Siamo ombre". La 28enne fu violentata da bimba

Si sentivano "". Senza Chiara il senso della vita si era ridotto a una pozza diinsopportabile. Anche in due, persino incollati a un amore solido. Avevano studiato il modo di andarsene. Si erano informati su come funzionano le cose in Svizzera. Hanno fatto da soli. Una morte pianificata come un trasloco per dare il minimo disturbo: imbottiti di tranquillanti, poi un’iniezione di insulina, una scorciatoia per finire in ipoglicemia e chiudere la partita. Alessandro Giacoletto, medico, 64. Cristina Masera, farmacista di 59, sua moglie. Conosciutissimi a Orbassano, piccolo comune alle porte di Torino. Colti, generosi. Stimati e osservati con preoccupazione da quella sera d’inverno gelata in cui avevano cominciato a morire davanti al cadavere della. Sapevano per mestiere a cosa andavano incontro con un’overdose dell’ormone che regola il glucosio nel sangue.