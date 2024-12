Lanazione.it - Paura per un incendio in casa. I vigili salvano cane e gatto

Leggi su Lanazione.it

sabato sera a San Filippo per undi abitazione che minacciava di avere gravi conseguenze. Le fiamme sono divampate poco prima delle 20,30 quando è stato darto l’allarme alla centrale deidel fuoco di Lucca. Una squadra deidel Comando di Lucca è intervenuta tempestivamente in via degli Alpini per spegnere l’sviluppatosi all’interno di un’ abitazione dove si trovavano une un. Per fortuna i due animali sono stati tratti in salvo. Sul posto era presente anche il tecnico del Comune di Lucca per valutare l’agibilità dell’immobile. L’ intervento si è concluso dopo quasi due ore intorno alle 22.15.