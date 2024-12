Ilgiorno.it - Tragedia a Milano: Rocio Espinoza Romero muore salvando i suoi gemelli

"Riposa in pace amore mio". Poche parole di José Luis, mentre stringe in mano la foto di sua moglie, morta a 34 anni mercoledì mattina. Travolta da un tir mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo essere riuscita a spostare in extremis il passeggino doppio con sopra i loro figli, dueni di un anno e mezzo,li. Josè Luis lascia anche su Facebook il suo messaggio, scritto ieri sera prima di scendere in strada per partecipare al presidio in memoria della suaorganizzato da cittadini perché non ci siano più vittime in strada. "Chiediamo giustizia", diceva al mattino il fratello di lei, Nilton Cesar, di 36 anni. La stessa età del cognato. "Mi sembra difficile non riuscire a vedere due persone che attraversano la strada, per di più con un passeggino grande, a due posti".