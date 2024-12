Serieanews.com - Caos allo stadio Maradona: la risorsa che in pochi conoscono e può cambiare tutto

Leggi su Serieanews.com

Ci sarebbe una soluzione perfetta per risolvere un problema annoso dellodi Napoli, ma purtroppo è bloccata. Per ora. Sono stato di recentedi Napoli e, diciamocelo, parcheggiare lì è un autentico delirio. Auto parcheggiate ovunque, spesso anche in divieto di sosta, file interminabili etotale. I parcheggi privati nei dintorni, poi, lucrano senza pietà, con tariffe che possono arrivare fino a 35 euro per poche ore di partita.La soluzione che risolverebbe un enorme problema(Foto: LaPresse) – serieanews.comÈ frustrante, sopratconsiderando che la zona di Fuorigrotta non offre grandi alternative per lasciare l’auto in modo comodo e sicuro. Mentre ne parlavo con un amico napoletano, mi ha raccontato di un parcheggio sotterraneo proprio sotto lo, costruito ai tempi dei Mondiali di Italia ’90, che potrebbe ospitare quasi 1000 automobili.