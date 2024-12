Quotidiano.net - Ponti e fine settimana lunghi del 2025: ecco le date da segnare sul calendario

Roma, 9 dicembre 2024 - Tempo d’Avvento - per la chiesa cattolica - ma anche di vacanze. Da Natale a Capodanno fino a tutto il, quali sono ie iche ci possiamo ritagliare?le principali occasioni per staccare, ledasubito suldei desideri. Tra Capodanno e l’Epifania Labianca si può ritagliare agevolmente a inizio gennaio, bastano due giorni di ferie da aggiungere alle occasioni garantite dal, visto che Capodanno cade di mercoledì e l’Epifania di lunedì. Pasqua e Liberazione NelPasqua e Lunedì dell’Angelo cadranno il 20 e il 21 aprile, quindi siamo a soli tre giorni - di ferie - dalla festa della Liberazione. Anche questa può diventare quindi un’ottima occasione per staccare e magari pensare di organizzare un bel viaggio di primavera.