Sport.quotidiano.net - Bergamo, la notte della verità. Prova del 9 dopo otto vittorie di fila. Nerazzurri a pochi passi dalla vetta ma nessuno soffre di vertigini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due big match stellari in quattro giorni al Gewiss Stadium, contro le due squadre più blasonate del calcio mondiale. Stasera il Milan, con le sue sette Champions sulla manicamaglia rossonera, martedì sera il Real Madrid, con le sue quindici coppe dalle grandi orecchie. L’Atalanta, che ormai da diverso tempo ha smesso di soffrire dida altissima quota, si prepara a questo doppio impegno con la solita filosofia gasperiniana: una partita alla volta, pensando solo a quella, facendo giocare i migliori per vincerla. Testa solo al Milan. Battere il Diavolo significherebbe mettere un altro tassello pesante nella corsa per lo scudetto, mantenendo quanto meno il secondo posto solitario in classifica, per poi arrivare con la giusta serenità alla sfida attesissima di martedì contro i Galacticos.