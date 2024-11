Movieplayer.it - The Agency, la recensione: un cast stellare per una serie remake fin troppo fotocopia

Leggi su Movieplayer.it

Michael Fassbender e Richard Gere guidano una squadra di interpreti di prim'ordine nel rifacimento americano dellafrancese Le Bureau, che però non colpisce appieno. In streaming su Paramunt+. Un adagio oramai celeberrimo del Batman Nolaniano recitava: "O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo". Potremmo applicare un concetto simile agli agenti sotto copertura, che spesso si dimenticano della propria reale identità se vivono pertempo sotto mentite spoglie, tanto da non voler più tornare indietro e, a volte, addirittura passare dall'altra parte della barricata. È su questo concetto che si basava Le Bureau - Sotto copertura, lafrancese di successo per cinque stagioni fino al 2020. Non stupisce quindi che Paramount+ abbia deciso di farne unpuntando sui nomi altisonanti .