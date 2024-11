Dilei.it - Jennifer Lopez dopo Ben Affleck, primo Thanksgiving da separati. Lei non è sola

Leggi su Dilei.it

Luci soffuse di Los Angeles, un pranzo, e un’eleganza disarmante:si prepara ad affrontare il suoil divorzio da Ben. La cantante e attrice, da sempre simbolo di forza e indipendenza, si è mostrata radiosa e serena in un momento di transizione personale, dimostrando ancora una volta che la sua luce non può essere oscurata.Ben: tra famiglia e nuove abitudiniNonostante la separazione ufficializzata ad agosto,dimostra di sapersi rialzare con grazia, concentrandosi su se stessa e sulle persone che ama. Le sue festività, tuttavia, non saranno solitarie: è probabile che la diva trascorrerà ilcon i suoi figli, i gemelli Emme e Max, nati dal matrimonio con Marc Anthony. La relazione con i suoi ragazzi è una delle colonne portanti della vita di, che spesso sottolinea quanto siano la sua fonte di forza e ispirazione.