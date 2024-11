Movieplayer.it - Torino 2024: le anteprime di Un Natale a casa Croce e Il corpo all’ospedale Niguarda di Milano con Medicinema

Il nuovo film di Pupi Avati dedicato a Benedettoe il thriller di Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini al centro di dueesclusive che si terranno all'ospedaledi. IlFilm Festivalcelebra una nuova collaborazione conItalia portando per la prima volta all'ospedaledue film in programma in anteprima. L'unica associazione italiana che utilizza la cineterapia a scopi riabilitativi ha programmato aldue eventi speciali: mercoledì 27 novembre alle ore 16 verrà presentato Undi Pupi Avati, mentre giovedì 28 novembre toccherà a Il, thriller diretto da Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini. Un'iniziativa che permetterà ai pazienti della visione esclusiva delle pellicole che fanno parte del programma delFilm Festival, diretto da Giulio Base, .