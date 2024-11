Iodonna.it - La vicenda si chiude con la giustizia che, per una volta, arriva prima che sia troppo tardi. Questa volta, la denuncia è stata ascoltata. Un segnale di speranza per tutte le vittime di violenza

Un’ombra oscura si è posata sulla relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la coppia nota al pubblico per la loro partecipazione a reality show come “Grande Fratello VIP” e “Uomini e Donne” e per quello che sembrava un romantico amore nato sotto i riflettori. Altro che amore, però. Dietro la patina dorata della vita social, si nascondeva un tormento quotidiano fatto di insulti, minacce e aggressioni fisiche culminato con l’arresto dell’uomo per stalking. L’impatto devastante delladomestica sul cervello delle donne: lo studio italiano X Alessandro Basciano arrestato per stalkingL’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Milano Anna Magelli, descrive un quadro agghiacciante, fatto di gelosia ossessiva, controllo asfissiante einaudita che si manifestava in molteplici forme.