Bimba di 17 mesi muore dopo aver ingerito una pila Indagini Procura di Massa Carrara

Leggi su Corrieretoscano.it

di 17unadidi 17una. La bambina è mortauna piccola. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo ladi. Il pubblico ministero titolare del fascicolo di indagine ha già fatto acquisire le cartelle cliniche e ha disposto l’autopsia per capire quali siano state le procedure mediche eseguite.A ricostruire l’accaduto con un comunicato è Aou Senese. “di 17ingerisce piccola: arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Siena, nonostante la rimozione dellale sue condizioni sono successivamente peggiorate e, trasferita d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale del Cuore di, è deceduta nella giornata del 12 novembre.