Cityrumors.it - Riaperta un’inchiesta su un omicidio del 2016: indagati 18 esponenti di clan mafiosi

La polizia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per 18 persone attualmente sotto indagine per uncommesso nelNela Catania è andato in scena unche con la partenza delle indagini otto anni fa è stato subito ricondotto all’ambito mafioso. Un cambio di prospettiva, però, che per quasi un decennio non ha portato ad alcuna novità su questo fronte, anzi ad anni di incertezze, subbi, vicoli ciechi e nessuna novità o nessun indizio che potesse spostare l’attenzione verso una strada da percorrere. Nulla di tutto questo o, per lo meno, fino a pochissimi giorni fa. Nelle scorse, ore, infatti ci sarebbe stata una svolta clamorosa che avrebbe portato la polizia catanese a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone indagate.su undel18di– Abruzzo.