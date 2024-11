Iodonna.it - Nonostante i segnali di ripresa del mercato delle compravendite e il calo del costo dei mutui per il taglio ai tassi della Bce, la casa resta per molti aspiranti acquirenti un sogno irrealizzabile

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Comprarein Italia sta diventando sempre più un miraggio per molte famiglie. A confermarlo il Rapporto sull’Abitare 2024 di Nomisma dal quale emerge come l’acquisto stia diventando un’impresa ardua, a causa di una serie di fattori che rendono ilimmobiliare sempre più inaccessibile. Un dato su tutti: su 3 milioni di famiglie che dichiarano di avere questa intenzione nei prossimi 12 mesi, la “domanda reale”, ovvero le famiglie che hanno effettivamente le risorse economiche per farlo, si riduce a 980.000. Home nesting: come trasformare lain un nido X Comprare, ormai un miraggioQuesto divario tra desiderio e realtà è dovuto principalmente alla diminuzione del potere d’acquisto immobiliare degli italiani.