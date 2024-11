Ilfoglio.it - L’allerta di Reagan sui demagoghi che sventolano dazi e bandiera

Al direttore - Il campo da golf largo.Giuseppe De Filippi Al direttore - L’America ai piedi di un gangster politico, la viltà dell’Europa con l’autocrazia moscovita, la Germania orientale in mano a forze neonaziste, l’antisemitismo dilagante in occidente, il governo israeliano ostaggio degli ultraortodossi: la democrazia liberale è malata, e anch’io non mi sento molto bene. Poscritto: chi scrive non intende partecipare alle lezioni dei profeti del giorno dopo sul voto negli Stati Uniti. So bene che Trump non nasce dal nulla. Ma oggi comprendere è quasi giustificare, come diceva Primo Levi. Significa occultare le responsabilità di chi doveva e non ha saputo, o non ha voluto, opporsi con coraggio al corso degli eventi. “L’America non sarà mai distrutta dall’esterno. Se cadiamo e perdiamo le nostre libertà, sarà perché ci siamo distrutti da soli” (Abraham Lincoln).