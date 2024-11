Spazionapoli.it - Retegui non ammonito, c’è una foto che chiarisce la decisione di Doveri

Mateonon è statoin Napoli-Atalanta dopo aver tolto la maglietta in occasione del gol: ecco a chi ha estratto il gialloÈ scoppiato il giallo in Napoli-Atalanta. Dov’è finita l’ammonizione a Mateo? Questa è la domanda che tutti si pongono dopo il referto del giudice sportivo, al termine dell’undicesima giornata. Infatti, l’attaccante della Nazionale italiana ha siglato proprio nei minuti di recupero finali del match e ha esultato togliendosi la maglietta dinanzi la curva B. Da regolamento, togliersi la maglietta equivale ad un’ammonizione. In questo caso, però, il direttore di gara Danielenon ha riportato a referto il giallo al bomber dell’Atalanta e di fatto il giudice sportivo non ha segnato l’ammonizione a Mateo. Cosa è successo in Napoli-Atalanta e perchénon è statoDopo il gol siglato da, che ha permesso all’Atalanta di chiudere la partita al Maradona con un netto 0-3, l’arbitroha estratto un cartellino giallo al minuto 92:05, come evidenziano le immagini televisive.