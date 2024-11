Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 07:30

(Romadailynews.it - sabato 2 novembre 2024)DEL 2 NOVEMBREORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE: SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA ATTIGLIANO E PONZANONO CON VISIBILITÀ RIDOTTA A 100 METRI. REESTANDO SULLA DIRETTRICE FIRENZE, PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ATTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA. E ANDIAMO IN VIA CASILINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral