Sorrentino: «Conte è un uomo molto serio, non recita, è anti-cinematografico, perciò è credibile»

: «è un, non, è» Paolointervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il suo film “Parthenope” sta andando fortissimo, anche ieri è stato il più visto al cinema in Italia, ha raggiunto i 3,5 milioni di incassi. Si aspettava di poter rivincere lo scudetto dopo 33 anni grazie a un produttore?«De Laurentiis è un imprenditorecapace». Per i napoletani il calcio è passione e religione. E spesso è stato riscatto sociale.: «La cosa del riscatto non saprei spiegarla, non la capisco. Sulla passione, invece, la città sceglie i suoi idoli e li porta su e giù a seconda dei momenti. Il Napoli è un po’ come San Gennaro, in base a se fa il miracolo o meno, sembra che ti stia voltando le spalle. Il Napoli è lo stesso: se vince va tutto bene, se perde si mugugna sonoramente».