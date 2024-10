Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati e classifica gara (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 27 ottobre, il fine settimana del GP della Thailandia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito di Buriram, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP. classifica gara GP Thailandia 2024 MotoGP classifica a 5 giri dal termine 1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57.802 180.3 10.100 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’48.699 180.9 0.997 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’07.634 179.5 19.932 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’03.152 179.9 15.450 5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’00.676 177.76 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’00.699 180.07 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’04.338 179.8 16. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2024: risultati e classifica gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 27 ottobre, il fine settimana del GP della, con la consuetalunga, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito di Buriram, valida per la diciottesima tappa del calendario diGPa 5 giri dal termine 1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57.802 180.3 10.100 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’48.699 180.9 0.997 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’07.634 179.5 19.932 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’03.152 179.9 15.450 5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’00.676 177.76 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’00.699 180.07 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’04.338 179.8 16.

