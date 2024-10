Stipendio di 1 euro per la docente precaria (e con una figlia a carico), la sorpresa in busta paga: «Colpa del conguaglio fiscale» (Di sabato 26 ottobre 2024) Una docente supplente part-time di Gorizia si è ritrovata, a ottobre, a percepire uno Stipendio di un euro. Una sorpresa decisamente spiacevole, ancor più quando si fatica già a Leggo.it - Stipendio di 1 euro per la docente precaria (e con una figlia a carico), la sorpresa in busta paga: «Colpa del conguaglio fiscale» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unasupplente part-time di Gorizia si è ritrovata, a ottobre, a percepire unodi un. Unadecisamente spiacevole, ancor più quando si fatica già a

