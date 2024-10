Paolo Sorrentino: “Non riesco a confrontarmi con il cinema di oggi, ne vedo poco” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – (cinematografo.it) “Lo spettatore migliore è quello privo di qualsiasi senso di colpa perché è libero”. Così il premio Oscar Paolo Sorrentino, che oggi ha presentato il suo ultimo film: ‘Parthenope’, nelle sale il 24 ottobre con PiperFilm (al suo battesimo) in 500 sale. Esce ora, ma ci sono state già diverse anteprime di mezzanotte (una limited release di 7 giorni, 15 proiezioni al giorno, con un unico spettacolo in alcune città italiane): “Sono state un grande successo. Sono venuti tanti giovani, che lo hanno davvero apprezzato. I ragazzi sono liberi e non hanno pregiudizi e dietrologie. Da adulti si è più filtrati e si vedono i film con un bagaglio di idee e aspettative diverse”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – (tografo.it) “Lo spettatore migliore è quello privo di qualsiasi senso di colpa perché è libero”. Così il premio Oscar, cheha presentato il suo ultimo film: ‘Parthenope’, nelle sale il 24 ottobre con PiperFilm (al suo battesimo) in 500 sale. Esce ora, ma ci sono state già diverse anteprime di mezzanotte (una limited release di 7 giorni, 15 proiezioni al giorno, con un unico spettacolo in alcune città italiane): “Sono state un grande successo. Sono venuti tanti giovani, che lo hanno davvero apprezzato. I ragazzi sono liberi e non hanno pregiudizi e dietrologie. Da adulti si è più filtrati e sino i film con un bagaglio di idee e aspettative diverse”.

Paolo Sorrentino : "Napoli resiste agli arrivi esterni - conservando la sua imprecisa identità" - “Con Parthenope per la prima volta una donna è al centro di un mio film. Era ora di cambiare dopo nove film con protagonisti maschili. Un po' parafrasando Joyce, mi piace immaginare che la selvaggia vitalità dell'epica sia rappresentata da una donna. Uno è condannato a fare quello che sente. Io... (Napolitoday.it)

Paolo Sorrentino : “Non riesco a confrontarmi con il cinema di oggi - ne vedo poco” - Così il premio Oscar Paolo Sorrentino, che oggi ha presentato il suo ultimo film: 'Parthenope', nelle sale il 24 ottobre con PiperFilm (al suo battesimo) in 500 sale. Il regista ha presentato oggi 'Parthenope', dal 24 ottobre nelle sale (Cinematografo. it) “Lo spettatore migliore è quello privo di qualsiasi senso di colpa perché è libero". (Sbircialanotizia.it)

Il regista Paolo Sorrentino : “Maestro? Lo trovo del tutto incongruo. Alle volte lo dico - lasciate stare. Non ho nulla da insegnare” - Alle volte lo dico, lasciate stare. Non ho nulla da insegnare” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Il regista Paolo Sorrentino: “Maestro? Lo trovo del tutto incongruo. Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, in procinto di presentare il suo nuovo film "Parthenope" al cinema, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato di varie tematiche, tra cui la sua ... (Orizzontescuola.it)