Auto finisce sulla scogliera a Bari, morto un 18enne. Sono gravi le condizioni di due ragazzi feriti

Sono entrambi ricoverati in ospedale in prognosi riservata e in rianimazione due dei cinque ragazzi coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa tra le spiagge di Torre Quetta e di Pane e Pomodoro a Bari. Nello schianto, avvenuto poco dopo l'una, ha perso la vita un ragazzo

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - Cionondimento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini la considera politicamente motivata: «Mi sembra evidente, che c’è una parte di magistratura che fa pesantemente politica di sinistra. Dopo la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento che avrebbero ricevuto nel centro di permanenza di Gjader, una motovedetta della Guardia Costiera è partita ... (Open.online)

Buchmesse - Baricco : letteratura e impegno sono due gesti distanti - (askanews) – Alessandro Baricco è uno dei protagonisti degli eventi organizzati dall’Italia come Paese Ospite d’onore alla Buchmesse di Francoforte. “Il gesto con cui si fa la letteratura e il gesto con cui si pratica l’impegno civile – ha detto Baricco dal palco – sono due gesti abbastanza lontani. (Ildenaro.it)

Bari - giovane in mare con le mani legate : “Sono vittima di una baby gang” - Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della vittima. (Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. Il giovane, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito […]. (Periodicodaily.com)