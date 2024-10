Calciomercato Milan – Dorgu osservato: altre due opzioni in ballo (Di domenica 20 ottobre 2024) Come riporta l'esperto di Calciomercato Niccolò Ceccarini, il Milan è alla ricerca del vice di Theo Hernandez: Dorgu e altri due nomi Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Dorgu osservato: altre due opzioni in ballo Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Come riporta l'esperto diNiccolò Ceccarini, ilè alla ricerca del vice di Theo Hernandez:e altri due nomi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Quanto costano David e Paz? Ecco le possibili cifre - Il Milan guarda al calciomercato e Jonathan David e Nico Paz possono diventare un'occasione: ma quanto costano? Ecco le possibili cifre. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - addio Leao? Arrivano 100 milioni da parte di quel club - Il dossier di Washington Harbour spiega che nelle proiezioni del management del club, in 4 anni e mezzo, il valore di Leao è […]. Calciomercato Milan, il Barcellona è pronto a piombare su Rafael Leao: pronta un’offerta da 100 milioni di euro al club rossonero Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan potrebbe salutare Rafael Leao in vista della prossima estate. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - già preso il sostituto di Maignan - Ma come successo con Donnarumma, il Milan non ha problemi a cambiare portiere ed è per questo che è disponibile a cederlo nel prossimo calciomercato. Attualmente in prestito all’Empoli, l’estremo difensore colombiano spera di arrivare in rossonero per essere protagonista a San Siro. Il portiere che il Milan sta monitorando è in prestito all’Empoli. (Metropolitanmagazine.it)