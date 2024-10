Concerto di Umberto Tozzi, il pubblico rimane nel palazzetto (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYA causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo Bolognatoday.it - Concerto di Umberto Tozzi, il pubblico rimane nel palazzetto Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYA causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare ildi Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo

“Ripresa sotto la gonna”. Stop al concerto - la cantante lascia il palco in polemica col pubblico - L'articolo “Ripresa sotto la gonna”. “Lei non riesce nemmeno a divertirsi e ballare la canzone. . “Questa è disgustosa. com/AxlBw6yFZL— FEIM (@FeimM_) September 15, 2024 “Odio certi uomini, banditeli completamente dai locali”. “È incredibile come alcuni ragazzi riescano a trasformare una fantastica esperienza in un vero e proprio festival dell’imbarazzo con i loro comportamenti inquietanti”. (Caffeinamagazine.it)

"Inquadrate qua". Giuseppe di Frosolone - lo sconcerto del pubblico in studio ad Affari tuoi | Guarda - Il signore era già presente sul finire della scorsa stagione, da pacchista, quando al timone del programma c'era ancora Amadeus oggi passato al Nove. La reazione del pubblico in studio ad Affari tuoi è di sincero stupore. . E dopo aver rifiutato l'offerta di 30mila euro del Dottore, si va alla Regione fortunata: nulla di fatto. (Liberoquotidiano.it)