Sinner da applausi: battuto Djokovic (di nuovo), ora finale da sogno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner continua a stupire il mondo del tennis. L’altoatesino ha conquistato un’importante vittoria al Six Kings Slam di Riyad, un prestigioso torneo esibizione che vede la partecipazione dei migliori tennisti al mondo. In semifinale, Sinner ha superato il serbo Novak Djokovic in una battaglia combattuta durata oltre due ore, conclusasi con il punteggio di L'articolo Sinner da applausi: battuto Djokovic (di nuovo), ora finale da sogno proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sinner da applausi: battuto Djokovic (di nuovo), ora finale da sogno Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikcontinua a stupire il mondo del tennis. L’altoatesino ha conquistato un’importante vittoria al Six Kings Slam di Riyad, un prestigioso torneo esibizione che vede la partecipazione dei migliori tennisti al mondo. In semiha superato il serbo Novakin una battaglia combattuta durata oltre due ore, conclusasi con il punteggio di L'articoloda(di), oradaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner si prende la finale del Six Kings Slam in tre set : Djokovic si inchina ancora al n.1 al mondo - Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, per la semifinale del Six Kings Slam, Sinner vince facilmente il primo set (6-2) ma è nel 2° che si scatena una straordinaria battaglia colpo su colpo con Djokovic che si impone 7-6 (7-0). Al 3°, alla fine, ha la meglio Sinner 6-4.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva il break del numero uno del mondo - 15-0 Numero di Sinner, che piazza il tocco incrociato di rovescio vincente dopo la smorzata. 40-30 ACE dell’altoatesino. Servizio e dritto a bersaglio per il serbo, che non molla. 40-40 ACE Djokovic, da campione. 2-0 Game Djokovic. 3-2 Game Djokovic. PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il numero uno del mondo domina il primo set - 30-30 Il nastro rende imprendibile il rovescio del tennista di Belgrado, che si scusa. 15-15 Arriva un errore gratuito con il rovescio da parte di Jannik. 0-30 In corridoio il rovescio lungolinea del balcanico. 40-30 Dritto lungolinea in avanzamento perfetto di Jannik. Con un ACE di seconda il balcanico tiene la battuta. (Oasport.it)